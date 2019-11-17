Son dakika haberi: Aslan hasretle geri dönüşünü beklediği golcüsüne bir kez daha kavuştu, ancak bu kavuşma da kısa sürecek. Türkiye’de yılın transferi olan ve imzası dünya çapında ses getiren Radamel Falcao, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle 1 Ekim’deki PSG maçından beri takımdan ayrı. Kasım ayının başında tedavi için İspanya’ya giden Radamel Falcao, Madrid’den 5 gün gecikmeli de olsa sonunda döndü. Önceki gece İstanbul’a gelen Kolombiyalı yıldıza özel bir çalışma programı hazırlandı.

Başakşehir’i de kaçırıyor

Ancak tecrübeli futbolcu salı gününe kadar bu programa uyup daha sonra tekrar İspanya’ya gidecek ve tedavisine 1 hafta daha burada devam edecek. Yani Başakşehir maçını kaçırması kesinleşen Falcao’nun takıma tekrar ne zaman katılacağı belli değil.

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