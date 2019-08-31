Galatasaray'da gündem Falcao! Transferin bitimine iki gün kala Sarı-Kırmızılı takım Falcao transferini bitirmek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar Monaco'dan dönmedi. İkili bu transferi noktalayıp Türkiye'ye gelmek istiyor. İşte Falcao transferindeki son durum ve son dakika Galatasaray transfer haberleri...

FATİH TERİM'DEN FALCAO AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı sonrasında transferi yılan hikayesine dönen Falcao hakkında da konuştu. Terim, "Profesyonel bir hayat yaşıyoruz. Her şey rahatlıkla konuşulabiliyor, bir şey gizli kalmıyor. Muhakkak ki bir oyuncu kendi mevkisine bir adamın gelmesinden rahatsızlık duyabilir. Rahatsızlık duyuyorsa çıkar 2-3 tane atar. Profesyonel bir hayat, yarın bir gün başka arkadaşlarla yollarımızı ayırabiliriz. Onun için başkanımız ve yönetimimizin süre sonuna kadar bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Bizim sadece santrafor ihtiyacımız yok. Bir sürpriz yapabilir miyiz? Evet. Hiç bir şey de yapmayabiliriz. Hiç kolay değil, bir yandan borç öde, bir yandan UEFA'nın normlarına uy, bir yandan transfer yap. Hiç kolay şeyler değil. 2 gün içinde iyi şeyler olacağına inanıyorum" dedi.

FALCAO'YU GETİRİYORLAR

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bu görüşme sonrası Fransa’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü. Ancak Albayrak’la birlikte idari menacer Şükrü Hanedar, Monaco’da kaldı ve işin resmiyete dökülmesi için geri sayıma başladı. Albayrak, artık Falcao’yu İstanbul’a getirmeden Monaco’dan ayrılmayı düşünmüyor. Kolombiyalı golcü de imza için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Artık parasına bakmıyorlar!

Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi, işi bonservis bedeli ödemeden bitirmek. Ancak sürecin uzaması ve gelinen nokta itibarıyla, Galatasaray Yönetimi’nin 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Ancak bu durumda Galatasaray cephesinin ciddi bir satış yaparak, Finansal Fair Play dengesini sağlaması gerekiyor. Mbaye Diagne’nin satışıyla ilgili olarak görüşmelerini sürdüren yönetim, 8-9 milyon Euro bandındaki teklifleri kabul etmeye hazır durumda.

OLEG PETROV: "FALCAO İLE KONUŞTUM"

AS Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Radamel Falcao konusunda açıklama yaptı.

Petrov, Falcao'nun geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu. Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım." yanıtını verdi.

Falcao'nun gitmesi durumunda yeni bir forvet alıp almayacakalrına dair gelen soruyu ise Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor." sözleriyle cevapladı.

Mauro Icardi sorusunu ise Monaco Başkanvekili, "Şu anda yorum yapmam doğru olmaz." diyerek kısa bir cümleyle yanıtladı.

FALCAO'DA SON DAKİKA!

Şampiyon Ligi kura çekimi ve Radamel Falcao transferi için görüşme yapmak adına Fransa’ya giden üç kişilik Galatasaray delegasyonundan sadece Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz İstanbul’a döndü!

Başkan Cengiz THY’nin saat 18:20’deki Nice-İstanbul uçağı ile dönerken 22.15’te İstanbul’a indi ve Galatasaray’ın Kayseri deplasmanındaki kritik karşılaşmasını izleyemedi. Falcao transferinde görüşmeleri sürdürmek ve nokta koymak adına İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar ise İstanbul’a dönmedi ve Fransa’da kaldı. İkiliye görüşmelerde önemli bir isim daha katıldı.

Görüşmede en kritik isim

Monaco’daki görüşmelere Falcao’nun menajeri Jorge Mendes de dahil oldu. Bu transferdeki en önemli ve kritik isim olan Jorge Mendes, Monaco kulübü ile masaya oturup nokta koymaya çalışacak. Galatasaraylı yöneticiler, bu transferde mutlu sona ulaşırlarsa Fransa’dan Falcao ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelecek. Hem Falcao hem de menajeri Mendes Monaco yönetimine baskı yapsa da Fransız ekibi halen ikna olmuş değil. Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalınması halinde 1.5 milyon Euro bonus gibi tekliflerde bulunmasına karşın Monaco peşin bonservis bedelinde ısrarcı.