Galatasaray resmi internet sitesinden Falcao'nun son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, Madrid'den dönen Falcao'nun salı gününe kadar kulüpte tedavisine devam edileceğini, daha sonra golcü futbolcunun yeniden Madrid'e giderek tedavisini bir süre daha orada sürdüreceğini belirtti.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, Salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek.

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