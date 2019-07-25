Galatasaray’da birinci gündem maddesi olan Radamel Falcao konusunda çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler astronomik rakamlar alacağı söylenen ve transfer olması durumunda takım içinde dengeleri altüst edeceği konuşulan Kolombiyalı yıldız için çok dikkatli hareket ettiklerini belirttiler.

Sarı-kırmızılı idareciler bununla ilgili olarak da 2000-01 sezonunda yapılan Mario Jardel örneğini gösterip, “Yeni bir Jardel vakası yaratmamalıyız. Öyle yazıldığı, çizildiği gibi rakamlar verilmeyecek. Falcao’ya vermeyi düşündüğümüz yıllık ücret diğer takım arkadaşları arasında rahatsızlık yaratmayacak” değerlendirmesinde bulundular. Bu açıklamalardan çıkan sonuç ise 3 senelik anlaşma yapılması planlanan 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapılmayacağı.

Galatasaraylı yöneticilerin özellikle Falcao isminin gündeme gelmesinden sonra localar için arandığı öğrenildi. Satılmayan 40’a yakın locanın bulunduğu, ancak yıldız golcünün transferi konusundaki gelişmelerden sonra gelen telefonlar nedeniyle mutlu oldukları bildirildi. Şu ana kadar 33 bin kombine satışının da 40 bine gelmesi halinde durdurulacağı öğrenildi.

Eşi Nusret’e gitti

Galatasaray’da, Falcao transferi gündemi meşgul ederken, yıldız golcünün eşi Lorelei Taron’un paylaşımları da dikkat çekiyor. Lorelei Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe’nin Miami şubesinden paylaşım yaptı. Bu video, ‘Türk yemeklerini deniyor’ olarak yorumlandı.

(Milliyet)



