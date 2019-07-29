Metin Karabaş / Fanatik

Yeni sezon öncesinde mutlaka yıldız bir golcü almayı hedefleyen Galatasaray Yönetimi, bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekibi Monaco’dan Radamel Falcao için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak aradan geçen süre içerisinde Sarı-Kırmızılılar, bir türlü olumlu veya olumsuz bir netice alamadı. Aslan’ın hocası Fatih Terim de Kolombiyalı santrforun transferinin bir an önce sonuçlandırılması konusunda yönetime isteğini belirtti.

Kritik 10 gün

33 yaşındaki golcü için şimdi Sarı-Kırmızılılar’ın önünde kritik bir süreç var. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve kurmayları, önümüzdeki 10 gün içerisinde Falcao transferini bitirmeye çalışacak. Ligin başlamasına yaklaşık 3 hafta gibi bir sürenin kalması nedeniyle Kolombiyalı ile anlaşılamazsa transfer listesinde yer alan alternatif isimlere yönelinecek.

Rakipler artıyor

Aslan, Falcao için girişimlerini her gün daha da hızlandırıyor ancak aynı oranda rakipleri de artmaya devam ediyor. Kolombiyalı için Porto ve İnter’in ardından Valencia’nın da devreye girmesi nedeniyle bu transferdeki rakip sayısı 3 oldu. Şimdi ise 33 yaşındaki golcünün nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.