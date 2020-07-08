Falcao yok, eksik çok

Koronavirüs salgınından bu yana hiçbir şekilde tam kadro yan yana gelemeyen Galatasaray’da, Alanyaspor deplasmanına da çok sayıda eksikle gidildi. Sakatlığı bir türlü iyileşmeyen Radamel Falcao’nun yanı sıra kiralık sözleşmesi biten ve Monaco’ya dönen Onyekuru kadroda yok. Ayrıca sakatlıkları süren Muslera, Andone ve Lemina ile birlikte kart cezalıları Feghouli ile Saracchi, bugün Alanyaspor’a karşı görev yapamayacak.

Seri ve Ömer sınırda

Galatasaray’da Seri ve Ömer de sahaya ceza sınırında çıkacak. Bu oyuncular bu akşam kart görmeleri halinde, gelecek hafta Ankaragücü karşısında forma giyemeyecekler.

Cim Bom’un kamp kadrosu

Kaleciler: Okan Kocuk, Berk Balaban

Defans: Şener, Ahmet, Linnes, Donk, Mariano, Emin, Marcao

Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Yunus, Ömer, Emre Akbaba, Jimmy, Jesse, Taylan

Forvet: Adem