Falcao yine yok

Radamel Falcao’nun Beşiktaş derbisine forma giyebilme şansı giderek azalıyor...

Kolombiyalı golcü, dün sabahki antrenmanda da takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde kaybedilen PSG maçından bu yana takıma katılamayan tecrübeli futbolcu, aşil tendonu ağrısı nedeniyle tedavi ediliyor. Beşiktaş deplasmanı öncesi Falcao’nun yer alabileceği tek antrenman bugün.

Eğer 33 yaşındaki oyuncu bu antrenmanı da kaçırırsa, derbi kadrosuna alınmayacak. Sağlık ekibiyle görüşen teknik patron Fatih Terim, en kötü ihtimalle Falcao’yu 21 kişilik kadroya dahil etmek istiyor. Ancak tribüne gönderilecek iki yabancı oyuncudan birinin Radamel Falcao olma ihtimali oldukça yüksek.

Gözler artık Andone'da

Real Madrid maçında dizlerinin üzerine düştüğü için hafif bir yaralanma geçiren Florin Andone, özel bir koruyucu sürerek antrenmanlara çıkıyor. Dünkü idmanda da Rumen yıldızın ağrılarını hafifletmek amacıyla idmanda bu şekilde yer aldığı görüldü. Hocası Fatih Terim, özellikle Falcao’nun yokluğunda Andone’nin üzerine titriyor. Sivasspor maçında galibiyeti getiren golleri atan Andone, Beşiktaş derbisinde de Aslan’ın kozu olacak.