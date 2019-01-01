Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Resmi açıklama...

Devre arasında kadrosunu mutlak forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray, gözünü Monaco forması giyen dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao'ya dikmişti.

Yaklaşık bir haftadır Galatasaray'ın gündemini meşgül eden 32 yaşındaki golcü futbolcunun transferini bitirmek için sponsorlara başvurulduğu iddia edilmişti. Ancak kötü haber Fransa'dan geldi.

A Spor ulaştığı Monaco 2. Başkanı Vadim Vasilyev, Radamel Falcao'nun kesinlikle takımda kalacağını açıkladı.

Falcao'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Fatih İlek transferin imkansız olmadığını söylemişti. Ancak İlek yaptığı yeni açıklama ile oyuncunun Monaco'da kalacağını duyurdu.

İlek'in Falcao ile ilgili yaptığı açıklama

"Monaco Kulübü, içinde bulunduğu zor durumdan dolayı Falcao'yu bırakmama kararı aldı... Bu transfer dönemi içerisinde değişiklik olursa yine bilgilendireceğim. İlginiz için de çok teşekkür ederiz."



