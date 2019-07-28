Falcao transferinde son dakika! Diagne...

Galatasaray’da golcü transferinde artık son viraja girildi. Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’dan bonuslarla beraber 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Mbaye Diagne’yi satıp Monaco’nun dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao’yu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılı yöneticiler Kolombiyalı oyuncunun transferinin bitme olasılığını artık yüzde 70 olarak ifade etmeye başladı. Önümüzdeki hafta menajer Ahmet Bulut’un Monaco Kulübü ile yapacağı görüşmede olumlu yanıt alması bekleniyor.

Porto ve Valencia da devrede ama gönlü Galatasaray’da

Fransa'da yapılacak görüşmelerde Menajer Ahmet Bulut, Monaco’lu yöneticilere “Falcao’nun 2 yıllık sözleşmesi var. Bu da 16 milyon Euro demek. Biz imza altındaki kontrat için bir şey talep etmeyelim. Siz de Falcao’nun bedelsiz çıkışına izin verin” diyecek. Fransız kulübünün yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmaya hazırlandığı Falcao için Porto ve Valencia da devreye girse de, Kolombiyalı golcü ile menajerinin Galatasaray’a olumlu yanıt verip, sarı kırmızılılara transferini önde tuttuğu için şu an diğer kulüpleri dikkate almadıkları öğrenildi. Ayrıca Avusturya kampında Falcao transferini ve detaylarını İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’tan enine boyuna dinleyen Fatih Terim’in de yıldız golcünün alınmasına onay verdiği öğrenildi. Eğer Monaco, Galatasaray’dan ekstra bir bonservis bedeli istemezse Falcao’nun sarı kırmızılara transferi büyük olasılıkla gerçekleşecek.

Hem taliplerinden hem Aslan’dan para istiyor

Falcao transferinin yüzde 100 değil de yüzde 70 olmasının nedeni, yani yüzde 30’luk sorun ise Mbaye Diagne’den kaynaklanıyor. Uzun süredir transfer listesinde olmasına karşın Galatasaray’da kalan Senegalli futbolcunun sarı kırmızılılardan ilginç bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Diagne’nin talip kulüplerden yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret talep ederken sarı kırmızılılardan da, kendi satışından gelecek bonservis bedelinin bir kısmını istediği

bunun da kulüpte büyük şaşkınlık yarattığı belirtildi. Diagne’nin transferinin aynı Falcao gibi önümüzdeki hafta netleşip artık somut olayların gelişmesi bekleniyor. Öte yandan Falcao dün Monaco’nun Portekiz’deki sezon başı kampına katıldı. Kolombiyalı futbolcu kırmızı beyazlı kulübün geleneksel yürüyüşüne de katıldı. 33 yaşındaki Radamel Falcao üç sezondur Monaco’da oynuyor. Kolombiyalı yıldız geçen sezon 39 maçta toplam 16 gole imza attı. (Hürriyet)