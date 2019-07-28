Falcao transferinde kritik gün salı

Kolombiyalı forvet Radamel Falcao ile 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Galatasaray'ın, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor

28 Temmuz 2019, Pazar 09:58
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Falcao transferinde kritik gün salı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Falcao için Roma da devreye girdi. Ancak oyuncunun maliyetini yüksek bulan İtalyan ekibi, Falcao defterini 24 saat içinde kapattı.

Önceki akşam Miami'den Portekiz'e uçan ve takımı Monaco'nun eski kulübü Porto ile oynadığı maçı izleyen Kolombiyalı forvet yarın topbaşı yapacak. 33 yaşındaki golcünün hocası Jardim ile görüştükten sonra G.Saray'la masaya oturması bekleniyor. Oyuncuyla 6 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma yapan Cimbom'un, transferi salı günü netleştirmesi bekleniyor. Falcao'nun imaj haklarından doğan kazançlarının menajeri Mendes'in şirketi olan Gestifute'ye kalmasını kabul etmişti.

(Sabah)

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