Falcao transferinde engel ortadan kalktı

Yeni bir golcü almadan Kolombiyalı yıldızının transferine onay vermeyen Monaco, nihayet forvet krizini çözdü. Fransızlar, Ben Yedder için Sevilla ile 40 milyon Euro’ya anlaştı.

13 Ağustos 2019, Salı 06:01
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Falcao transferinde engel ortadan kalktı

Radamel Falcao’da işlem tamam. 33 yaşındaki süperstar ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Galatasaray, kulübü Monaco’nun bu transfere izin vermesini bekliyordu. Fransızlar, daha önce yeni bir forvet almadan Falcao’yu göndermeyeceğini belirtirken, nihayet golcü işini çözdü.

Monaco, Sevilla’dan Ben Yedder’i renklerine bağlıyor. Oyuncu ile 5 yıllık kontrat için el sıkışılırken, Fransız basını Monaco’nun bonservis olarak da 40 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Ben Yedder resmi imzayı atmak için Monaco’ya gelirken, Sarı- Kırmızılı taraftarların gözü artık Falcao için yapılacak KAP açıklamasına çevrildi.

Denizli’ye götürülecek

Bonservis olarak Monaco’ya 2-3 milyon Euro arası bir rakam ödeyecek olan Galatasaray, kısa zamanda yılın transferini duyurmaya hazırlanıyor. Bir iki gün içinde de özel uçak ile Falcao’nun İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Bir sürpriz olmazsa Falcao, ayağının tozuyla cuma günkü ilk lig maçı olan Denizlispor deplasmanının kafilesinde yer alacak.

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