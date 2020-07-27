Falcao transferinde bomba gelişme! Forması basıldı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun Sarı Kırmızılılar'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken dün konuyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 34 yaşındaki santrforla bir süredir ilgilendiği öne sürülen Inter Miami kulübünde mağazalar Falcao formalarıyla doldu.

Florida'daki satış noktalarından forma alarak arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, takımın antrenman yaptığı tesislere gelerek yıldız futbolcunun transfer edilmesi için tezahüratlarda bulundu. Cim Bom ile iki yıllık daha mukavelesi bulunan El Tigre lakaplı golcü, geride kalan sezonda 22 maçta forma şansı bulurken fileleri 11 kez havalandırmıştı.

İngilizlerin dünyaca ünlü eski futbolcusu ve stil ikonu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami kulübü, 28 Ocak 2018 tarihinde kurulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler