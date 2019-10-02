Falcao: Taraftar inanılmazdı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci mücadelesinde konuk ettiği Paris Saint-Germain'e (PSG) Mauro Icardi'nin 52. dakikada gelen golüyle 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar, iyi bir performans sergilemesine rağmen aradığı golü bulamayarak ikinci maçlar sonunda grupta 1 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Falcao, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Falcao'nun maç sonu açıklamaları:

"Maçın 94 dakikası boyunca inanılmaz bir taraftar vardı. Son saniye kadar yanımızdalardı. Bazı düştüğümüz anlarda bizi ayaklandırıp canlandırdılar. Bu maçtaki önemleri çok büyüktü."

"Her dakikada basmaya çalışan, galibiyeti kovalayan, istekli bir Galatasaray vardı. Her maç daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum, bugün bunun en güzel örneğini verdik bence."

"Bugün sahadaki tüm forvetler elinden gelenin en iyisini yaptı, %100 performans verip tüm çabayı gösterdi. Analiz yapıp hatalarımızdan ders çıkaracağız. Daha dikkatli olsak çok daha değişik bir sonuçla ayrılabilirdik buradan."



