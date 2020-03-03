Falcao seferberliği!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekipte yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ilk başlarda beklentilerin uzağında kalan Kolombiyalı santrfor, ligde üst üste sekiz maç kazanan takımının yakaladığı seride başroldeki isimlerden biri oldu.

Artık 'Falcao' gibi oynuyor

Falcao, sezonun ilk yarısında ancak 3 gol atabildi. 17. haftada Antalya karşısında iki kez fileleri havalandırarak ayağa kalkan tecrübeli golcü, ikinci yarıda yine sakatlanmasına karşın çabuk toparladı ve açıldı. Falcao ikinci yarıda 5 gole imza attı.

Performansı ülkesinde umut oldu

Fenerbahçe karşısında alınan tarihi galibiyette skor katkısı yapan tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesini de boş geçmeyerek iki gol birden atmasıyla dikkat çekti. Formunu her geçen gün yükselten Falcao'nun durumu, Kolombiya'da da geniş yankı uyandırdı, yaklaşan dev turnuva öncesinde heyecan yaratırken, ülkesi için umut oldu.

Kolombiya'da derece için yıldız şart

Güney Amerika'nın en iyileri, 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Copa America'da karşı karşıya gelecek. Turnuvanın ev sahibi Kolombiya ile Arjantin olacak ve final maçı Kolombiya'daki Barranquilla'da oynanacak. Ev sahibi oldukları turnuvada iyi bir derece yapmak isteyen Kolombiya, Falcao’nun durumuna özel önem veriyor.

Turnuvaya damga vurmak istiyor

Radamel Falcao da aktif futbolculuk hayatının sona ermesinden önce milli formayla görkemli bir vedaya hazırlanıyor. Galatasaray'da iyi bir sezon geçirerek, formunu bu büyük turnuvaya taşımayı, burada sergileyeceği başarılı performansla adını organizasyonun en'leri arasına yazdırmayı hedefliyor.

Hoca takipte ve son derece memnun

Kolombiya teknik direktörü Carlos Queiroz Fenerbahçe maçını yerinde izlerken, Kolombiya’da Galatasaray maçlarının canlı yayınlanması nedeniyle de Falcao'nun diğer maçlarını televizyondan takip ediyor ve şu an performansını artırmasından çok memnun. Sekiz aydır milli formadan uzak kalan Galatasaraylı futbolcuyu dev turnuvanın kadrosuna dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tatilsiz yaz ve ardından yeni sezon

Bu durum Falcao açısından tatilsiz bir yaz anlamına gelecek. Süper Lig bitimiyle 1 ay sürecek turnuvaya katılacak olan yıldız futbolcu, ardından kulübünün sezon öncesi kampına katılacak. Arada kalan zamanda az bir tatil yapabilme fırsatı bulacak, yorucu bir periyodun ardından yeni sezona başlayacak. (Skorer)