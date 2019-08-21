Falcao rezervasyonu

Galatasaray’da bir tarafta gelen kupalar diğer tarafta da takımın geleceğe dair umut vermesi kombine ve localara ilgiyi artırdı. Kalan son kombineler ve localar ise Falcao’yu bekliyor.

Son iki senenin şampiyonu sarı-kırmızılılar bu hafta yeni sezonun evindeki ilk maçını Türk Telekom Stadı’nda oynayacak. Şu ana kadar 36 bin 850 kombine satışı yapan Galatasaray Yönetimi, Falcao’nun imzasıyla beraber elde kalan kombine ve locaları tüketmenin hesaplarını yapıyor. Bunun da 5 bin kombine ve elde kalan 30 loca anlamına geldiği belirtildi. Falcao’nun gelmesi halinde özellikle loca alacığını kulüp sorumlularına ileten kişi ve önemli firmaların bulunduğu ortaya çıktı. Böylece Kolombiyalı adım atar atmaz Galatasaray’ın kasasına tribün geliri olarak 25 milyon liraya yakın bir rakam kazandıracak.

Rekor beklentisi

Galatasaray’da Falcao’nun dışında özellikle Seri ve Nzonzi gibi ses getiren transferlere imza atılmasıyla beraber bu sezon kombine ve loca rekoru dışında sezonluk genel ortalamada da taraftarın ilgisinde yine rekor beklentisi bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kombine sahipleri geçtiğimiz sezonlarda zaman zaman maç seçiyordu.

Yıldız futbolcuların gelişi, Galatasaray Store ürünlerindeki talebi de artıracak. Falcao’nun gelişiyle birlikte forma ve diğer ürünlerin satışının da artacağı dile getirildi.

(Milliyet)