Falcao paylaştı! Galatasaraylı taraftarlar heyecanlandı

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan ve son olarak İspany'da tedavisine devam edilen Falcao'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Transferi Türkiye'de olay yaratan sarı-kırmızılı ekibin dünyaca ünlü golcüsü Falcao, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray formasını son olarak 1 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında giyen 33 yaşındaki forvet, 40 günü aşkın süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da bir süre tedavi olduktan sonra İspanya'ya özel doktorunun yanına giden ve yaklaşık 10 gündür çalışmalarına İspanya'da devam eden Falcao, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylıları heyecanlandırdı. Antrenman görüntülerinden oluşan 1 dakikalık video paylaşan Falcao, "Sıkı çalışıyorum" notunu düştü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoya, binlerce yorum ve beğeni yapıldı.

Bu paylaşımın ardından Galatasaraylı taraftarlar golcü futbolcunun paylaşımına yoğun ilgi gösterdi.