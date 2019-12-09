Falcao oynadı reytingler çıktı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Falcao, 67 gün sonra sahaya çıkarken, Kolombiya’nın yayıncı kuruluşu Winsports’u da sevindirdi. Falcao’nun sakatlık döneminde G.Saray maçlarının izlenme oranlarında düşüş yaşamıştı.

Falcao’nun 77. dakikada oyuna girdiği Alanyaspor maçında kanalın izlenme oranının yeniden yükseldiği öğrenildi. Kolombiya televizyonunun, Falcao’nun 90 dakika forma giymeye ve gollerini atmaya başlamasıyla daha da büyük izlenme oranlarına ulaşacağına dikkat çekiliyor.

Winsports, dün akşam da Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasını naklen yayınladı. (Skorer)

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