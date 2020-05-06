Falcao: Muslera’nın Türkçesi beni çok etkiledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Falcao ülkesinde yayın yapan ESPN FC programına konuştu. Golcü futbolcu, "Türkiye'ye uyum sağlayıp sağlayamadığı şeklinde bi soruya da, “Türkçe çok zor ve çok karmaşık. Muslera’nın Türkçesi beni çok etkiledi. Bir kelimeyi ancak yakalayabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Karantina günlerini anlatan Falcao evde kaldığı bu dönemde hayatı tekrar öğrendiğini ifade etti. Mutfakta yedek aşçılık yaptığını söyleyen Kolombiyalı yıldız, "Bir film gecesinden pizza ya da hamburger yapıyoruz. Daha özenli ya da sıkıcı şeyler olduğunda elimi sürmüyorum."dedi.

Falcao Türkiye'ye uyum sağlayıp sağlayamadığı şeklinde bi soruya da, “Türkçe çok zor ve çok karmaşık. Muslera’nın Türkçesi beni çok etkiledi. Bir kelimeyi ancak yakalayabiliyorsunuz. Ancak öğrenmesi uzun zaman alır. İngilizce iletişim kuruyorum. Dışarı çıkıp fark edilmeden yürümek imkansız. Arjantin'de olduğu gibi burada da çok tutkulular. Burada ailecek çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



