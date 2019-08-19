Galatasaray - Falcao flörtünde artık geri sayıma geçildi... Yaşanan son gelişmeler de mutlu sonun artık çok yakın olduğunu gösteriyor. Kolombiyalı süperstar da ‘Aslan’ olmak için sabırsızlanıyor.

Kulübü Monaco her ne kadar işi yokuşa sürmeye devam etse de, Falcao’nun son tavrı Fransızlar’ın inadını kırdı. Son Metz maçında kadroda gözükmesine rağmen sakatlığını gerekçe gösterip oynamayan Falcao, kulübüne resti çekti.

Galatasaray ile haftalar önce her konuda anlaştığını belirten 33 yaşındaki forvet, kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

Monaco’yu reddetti

Falcao’nun Monaco yönetimi ile yaptığı son görüşmede, “Beni bırakın, kariyerim adına yeni bir adım atmak istiyorum. Kararımı verdim” dediği öğrenildi.

Fransız ve Kolombiya basınına göre de Falcao, Monaco’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni kontrat teklifini reddetti.