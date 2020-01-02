Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında servet harcadı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron'u yeni yılda mest etti. Eşinin Arjantin'de yaşayan ailesini, özel uçakla İstanbul'a getirtti.

Çırağan Sarayı'ndaki Ottoman Salonu'nda yemek yiyen aile, yeni yıla nefis bir boğaz manzarası eşliğinde girdi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini deneyen Kolombiyalı yıldız ve ailesi, havai fişek gösterilerini izledi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın 'Süper yenge' Irina Moroziuk'tan iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

50 BİN LİRA ÖDEDİ

Geceyi Çırağan Sarayı'ndaki özel odalarda geçiren Falcao, yılbaşı için kişi başı 600 Euro'dan (yaklaşık 4 bin lira), toplamda 50 bin lira ödedi.

Keyifli bir gece geçiren 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray camiasına iyi seneler mesajı gönderdi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Georgina Rodriguez haftalık 2 milyon TL alıyor!