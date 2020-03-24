Falcao: İtici gücümüz taraftar!

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Sarı-Kırmızılı kulüpteki günlerini beINSports’a anlattı. Sezon başında çok sayıda yeni oyuncu olduğu için uyum süreci yaşandığını, ikinci yarıda geliştiklerini anlatan golcü futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle: “Sezonun ilk yarısında çok maç kaçırdım. Bu benim için daha iyi bir şekilde geri dönme adına bir hedef oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte tek bir mutlak hedefimiz var, o da sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak.”

‘Taraftarımız itici güç’

“Türk Telekom, gerçekten özel bir atmosfere sahip. Dünyadaki eniyi statlardan birisinde oynuyoruz. Takım olarak iyi oynamadığımız zamanlarda taraftarımız tezahüratlarıyla bize itici güç oluyor ve her zaman ihtiyaç duyduğumuz takım ruhunu yeniden canlandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi bir şekilde kulübe ve oyunculara yansıtamıyordu. Fatih Terim bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var.”