Galatasaray 'dan ayrılması beklenen Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kolombiya basınından Todofichajes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği iddia edildi. Haberde, Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi.





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Ayrılık kararını Burak Elmas açıklamıştı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte 1 yıl kontratı olmasına rağmen 5 milyon euroluk maaşı nedeniyle Falcao'yu göndermeyi düşündüklerini ifade etmişti.