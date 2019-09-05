'Falcao ilk maç için sabırsızlanıyor'

Rodallega'nın açıklamaları şöyle;

Lige iyi başladık. Bundan dolayı memnunum. Biz doğru bir bakış açısında sahibiz. Son derece mütevazıyız. Maç maç bakıyoruz. Bu başarıyı tabi ki sürdürmek istiyoruz. Ligde kalıcı olmak ilk etapta bizim için temel hedef olarak görünüyor.

“Başarılı performansımızı sürdürmemiz gerekiyor”

Çok iyi oynuyoruz. Defansımız ve kalecimizi kutlamak lazım. Bizim aleyhimize çalınan penaltılara rağmen bunlar var. Elbette gol yiyeceğiz. Gol yemeyeceğiz demiyorum. Önemli olan iyi futbol oynamak ve sonuç almak. İyi bir başlangıç yaptık fakat bunu sürdürmemiz gerekiyor.

“Falcao maça çıkmak için sabırsızlanıyor”

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Rodallega, ''Falcao ile konuştum. Selam vermek istedim. Dışarıyla paylaşabileceğim şeyler değil konuştuklarım. Galatasaray taraftarlarından çok etkilendi. Galatasaray taraftarlarının gösterdiği ilgi çok memnun etmiş onu. Kendisini mükemmel bir atmosferde hissetti. İlk maçına çıkmak için hazırlanıyor. Şu anda istediği tek şey Galatasaray formasıyla maça çıkmak. İlk izlenimler bunlar'' dedi.

Rodallega: ”Falcao, Galatasaray’da çok gol atacak”

Falcao bu ilgiyi hak ediyor. Dünyanın en iyilerinden biri. Büyük bir karaktere sahip. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğu kanıtladı. Böylesine bir karşılama töreni yapmak son derece normal. Şu anda evinde ailesiyle birlikte. Düzenini kurmak için uğraşıyor. İşine konsantre olarak ilerleyecek. İlk maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bu sezon Falcao, Galatasaray’da çok gol atacak ve katkı sağlayacaktır.

"Falcao transferi Kolombiya'da ses getirdi"

Galatasaray, Kolombiya’da tanınıyor. İnsanlar, Falcao’nun Galatasaray’a transferinden ötürü heyecanlılar. Kolombiya’daki futbolseverler, Galatasaray’ı destekliyor. Falcao’nun da başarılı bir dönem geçireceğine inanıyorlar. Falcao transferi Kolombiya’da da ses getirdi. Kolombiya’daki insanlar Radamel’in başarılı olacağını düşünüyor.

Galatasaray'ın Denizlispor'a kaybettiğini Falcao'ya söyledi mi?

Denizlispor’un Galatasaray’ı ilk hafta yendiğini söylemedim. Çünkü o biliyordu. Galatasaray ile ilgili gelişmeleri takip ediyordu. Galatasaray da biz de o maçı unuttuk. Sağlam şekilde geleceğe bakmak gerekiyor. Biz kazandık. Fakat; bundan sonraki maçların önemli olduğunu söyleyebilirim.

Gol krallığı yorumu...

Aramızda gol krallığı konusunda bir yarışma olmaz. Falcao kendi takımı adına ben de Denizlispor adına maksimumu vermeye çalışacağım. O kendi işini yapacak ben de kendi işimi. Biz yaptığımız işten zevk alacağız. Falcao ile karşılaşmak elbette ki güzel olur. Saha içinde mücadelemizi veririz. Saha dışında iyi bir ilişkimiz olacak. Yaptığımız işten zevk almaya bakacağız. Aslan ile Kaplan yan yana yürür. Ama bunun için orman gerekir (gülerek). Metaforlardan ziyade sahaya bakmak gerek. Falcao'nun işini yapacağını biliyorum. O büyük bir karakter.



