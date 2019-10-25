Falcao ile ilgili bomba iddia! Fatih Terim ile sorunu var!

Aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle uzun süredir takımda idmana çıkamayan Falcao, dün de arkadaşlarından ayrı olarak özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bütün bunlar yaşanırken Kolombiya basını ortaya çarpıcı bir iddia attı. “Antena2” sitesinin haberine göre; Kolombiyalı yıldız forvet ve Fatih Terim arasında sorun bulunuyor. Bu sebeple Falcao’nun sahaya çıkmadığı yazıldı. Ancak Falcao’nun Beşiktaş derbisinde forma giymesi ve iyi oynaması halinde ortada sorun kalmayacağı da belirtildi.

Kaynak: Akşam



