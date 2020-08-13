Falcao için toplanıyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menaceriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek

13 Ağustos 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Falcao için toplanıyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menaceriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi, Falcao’nun maliyetini 3.5-4 milyon Euro arasında tutabilmek.

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