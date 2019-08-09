Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere... Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

UÇAKLA GELECEK

Monaco, 2013 yılında 43 milyon Euro'ya satın aldığı Falcao için 5 milyon Euro talep ederken, Galatasaray yönetimi futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle bonservis parası ödemek istemiyordu. Haftalardır süren görüşmeler sonucunda iki taraf da taleplerinde geri adım attı ve uzlaşma yolunda önemli bir aşama kaydedildi Sarı kırmızılıların bonservis için 3 milyon Euro teklif ettiği, Monaco'nun ise bu öneriye sıcak baktığı belirtildi.

Falcao transferinin imzaya kalmasının ardından Galatasaray Kulübü'nde büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ünlü futbolcuyu hafta içinde özel uçakla İstanbul'a getirecek. Salı ya da çarşamba günü gelmesi beklenen Kolombiyalı, 25 Ağustos Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Konyaspor ile oynanacak lig maçında ilk kez forma giyebilecek. Bu arada TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray'ı tebrik edenlerden biri de Falcao oldu. Kolombiyalı santrfor, Muslera'nın sosyal medyadaki Süper Kupa paylaşımı üzerine 'Cimbom bom bom' diye yazdı. Muslera da, "Come to Galatasaray" karşılığını verdi.

(Hürriyet)