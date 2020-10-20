Falcao golü attı oyundan çıktı

Yoğun bir tempo sonrası Kolombiya Milli Takımı’ndan gelmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim’in ilk 11’de sahaya sürdüğü Radamel Falcao yine golünü attı. 34 yaşındaki yıldız, kazanılan penaltı sonrası bu sezon 3. kez beyaz noktadan ağları havalandırdı. El Tigre, daha önce Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında penaltıdan fileleri sarsmıştı. Bu sezon 5 maçta 4 golü bulunan Falcao, penaltı dışında ilk yarıda bir kez daha gole yaklaştı ancak başarılı olamadı. Etebo’nun ilk yarının son anlarında kırmızı kart görmesi ise planları tamamen değiştirdi.

Yorgun dönmüştü

Fatih hoca, 10 kişi kalan takımda orta saha direncini artırmak adına Belhanda ve Ömer Bayram’ı alırken, Emre Akbaba’nın yanı sıra Falcao çıktı. Terim’in bu kararında, milli arada dinlenemeyen Falcao’nun biraz da yorgun şekilde takıma dönmesi rol oynadı.