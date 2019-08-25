Falcao gelmeden, yedeği geliyor: Mevlüt Erdinç

Mitroglou’yu PSV’ye gönderen Galatasaray’da, orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu kaldı. O da Mbaye Diagne. Yönetim, Senegalli futbolcuyu mutlaka satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile görüşmeler devam ediyor. Diagne’nin gitmesi halinde Cim Bom, 2 forvet birden alacak. Falcao konusunda heyecanlı bekleyiş sürerken, Kolombiyalı futbolcunun yedeği de belli oldu: Mevlüt Erdinç. Fatih Terim, A Milli Takım’dan eski öğrencisi olan Mevlüt’ü takımında görmek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu da Aslan olmak için can atıyor.

2 yıllık imza

Başakşehir’le kontratı devam eden ancak takımındaki forvet çokluğundan dolayı ayrılacak olan Mevlüt’e, görüşme yapması için izin verilmişti. Galatasaray Yönetimi tecrübeli santrfora haber gönderip, bonsevirsini almasını istedi. Gurbetçi oyuncu bu konuyu çözerse, Aslan olacak, 2 yıllık imzayı atacak.

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