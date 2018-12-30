Falcao Galatasaray'ın kapısından dönmüş! İşte o detay

Son günlerde Falcao - Galatasaray iddiaları gündemden düşmüyor. Galatasaray ile anılan ünlü golcü Falcao’nun 2016 yazında sarı-kırmızılı takıma teklif edildiği ortaya çıktı.

30 Aralık 2018, Pazar 10:43 Son Güncelleme:
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Falcao Galatasaray'ın kapısından dönmüş! İşte o detay

Gündemi meşgul eden Radamel Falcao iddialarını Galatasaray yönetimi doğrulamadı. Kolombiyalı forvetin 2016'da Cimbom'un kapısından döndüğü ortaya çıktı. O dönem yıldız futbolcunun Türkiye haklarına sahip olan menajer Ahmet Bulut yıllık 5 milyon Euro'ya Falcao'yu getirebileceğini bildirdi. Ancak futbol şubesinin başındaki Mehmet Özbek, Chelsea'de kötü bir sezon geçirdikten sonra Monaco'ya dönen Falcao için riske girmeyeceklerini söyledi. Bu arada Falcao'nun, dün Fernando'nun paylaştığı bir resmi beğenmesi yeniden heyecan yarattı.

TÖRE'NİN GÖNLÜ ASLAN'DA

ESKI Beşiktaşlı Demba Ba için gün sayan G.Saray'ın yolu bir Beşiktaşlı ile daha kesişebilir. Siyah-beyazlı takımda forma şansı bulamayan Gökhan Töre sezon sonunda serbest kalacak. Töre'nin gönlünde yatan aslan ise G.Saray. 26 yaşındaki gurbetçi, Milli Takım'da olduğu dönemde kendisine sahip çıkan Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. Cimbomda Onyekuru'nun kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek, Rodrigues ise satılıyor. Bu nedenle Gökhan Töre'yi değerlendirmeye alan Galatasaray kararını lig bitince verecek. (Sabah)

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