Falcao forma giydi, etkileşim rekoru kırıldı!

Radamel Falcao... Dünyanın en popüler golcülerinden olan Kolombiyalı yıldızın transfer süreci uzadıkça uzadı, ama muhteşem bir sonla tamamlandı.

Öncelikle dünyanın dört bir yanındaki spor medyasında manşetleri Galatasaray’ın Falcao transferi süsledi. Bununla birlikte İstanbul’da taraftarların yaşattığı görkemli karşılama, Falcao’nun heyacanı ve mutluluğuyla birleşince ortaya uzun yıllar unutulmayacak görüntüler çıktı. Son olarak resmi imzanın ardından 33 yaşındaki futbolcunun yaptığı Galatasaray formalı paylaşım, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Efsanelerden başarı dilekleri

Mbappe, Fabregas, Pato, Bakayoko, Moutinho, John Terry, Kluivert gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra eski Formula 1 pilotlarından Felipe Massa ve birçok ünlü sinema oyuncusu, model, hatta sosyal medya fenomenleri, Falcao’ya başarı dileklerinde bulundu.

Büyük bir reklam kampanyası

Galatasaray’ın resmi hesabından yayınladığı transfer tanıtım videosu, Falcao’nun formalı paylaşımları, Instagram, Facebook, Youtube ve Twitter platformlarında on milyonlarca kez izlendi. Ünlü futbol hesaplarının da paylaşım furyasına katılmasıyla son zamanların en büyük etkileşim sayılarına ulaşıldı. Sarı-Kırmızılılar, Falcao transferiyle birlikte dünya çapında büyük bir reklam kampanyasına imza atmış oldu.

(Milliyet)