Falcao, dünya yıldızı Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı!
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, sosyal medya hesabından antrenman görüntüsünü paylaştı. Golcü futbolcu paylaşımına yorum yapan Juventuslu Cuadrado'ya "Gel Juan" yanıtını verdi.
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Falcao'dan idman paylaşımı geldi. Kolombiyalı yıldız idman paylaşımına Jimmy Durmaz ve Rayn Donk'u ekledi.
CUADRADO'YA ÇAĞRI
Falcao paylaşımına yorum yapan Juventus'lu vatandaşı Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Falcao, Cuadrado'yu "Gel Juan" sözleriyle Galatasaray'a davet etti.
TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU
Galatasaray taraftarları bu mesajı kısa süre içinde beğeni yağmuruna tuttu ve ardından Cuadrado'ya "Come to Galatasaray" mesajları yollanmaya başlandı.