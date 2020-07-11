Galatasaray'ın sezon başında büyük ses getiren transferi Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda istediği performansı gösteremedi. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle oynamayan ve Alanyaspor karşılaşmasının ardından Ankaragücü maçını da kaçıran Kolombiyalı yıldız bu sezon 22 maçta görev yapabildi ve 11 gol attı

Falcao sükseli biçimde gelmesine rağmen geçen sezon şampiyon tamamlanmasına rağmen istenmeyen adam kategorisine giren Diagne'nin gol performansını geçemedi. Mbaye Diagne geçen sezon Galatasaray adına 17 resmi maçta 11 gol atarken Falcao bu sezonun 19 maçını çeşitli sebeplerle kaçırırken kalan maçlarda yine 11 gol atabildi. Yarım sezon oynayan Diagne 11 gol 1 asistlik performansı 1424 dakikada yaparken Falcao tek tam sezonunda Galatasaray'da 1489 dakika sahada kalabildi ve yine 11 gol atıp 1 asist yaptı

Diagne kritik goller attı, finalde fileleri havalandırdı

Diagne özellikle Rize'de attığı goller, Yeni Malatyaspor maçında yaptığı hat-trick dışında kupayı da kazanan Galatasaray'a final maçında bir gol katkısı yapmıştı. Falcao ise Galatasaray'a sadece bir iki maçta galibiyet katkısı verebildi.

Falcao, Şampiyonlar Ligi maçlarında da 'sıfır' çekti

Falcao özellikle Şampiyonlar Ligi için transfer edilmişti ancak oynadığı üç grup maçında da gol atamadı. Kupa maçında Tuzlaspor'a bir gol atan Falcao, lig maçlarında ise 10 gol ve 1 asist ile oynadı









fanatik.com.tr / Tolga Kuru



