Falcao: Daha iyi olacağız!

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıktı. Oldukça istekli ve çalışkan görünen Kolombiyalı yıldız, buna rağmen istediği topları alamayınca skor ve pozisyon üretme konusunda etkisiz kaldı. Karşılaşmanın ardından, kendisini takip etmek için Belçika’ya gelen Kolombiyalı gazetecilere konuşan 33 yaşındaki futbolcu, “Kapalı bir maçtı. Elimizden geldiğince kendi oyun anlayışımızı sahaya sürmeye çalıştık. Pozisyona da girdik, çalıştık. 3 puan için iyi şanslar ürettik. Şampiyonlar Ligi’nde her puan çok değerli. Bence grubun ilk maçında deplasmanda 1 puan kötü değil” açıklamasını yaptı. ‘Maksimumpuanı istiyoruz’ Grupta bundan sonra PSG ve Real Madrid’le karşılaşacaklarını hatırlatan Falcao, “Çok büyük takımlarla oynayacağız. Ancak biz de çok büyük bir takımız ve iki maçı da evimizde oynayacağız. O zamana kadar iyi çalışmamız gerekiyor. O iki maça kadar maksimum performans göstermemiz gerekiyor. Bu maçlardan olabilecek maksimum puanı çıkarmak istiyoruz” dedi ‘Kendimi iyi hissediyorum’ Yeni transfer olduğu Galatasaray’da, takım arkadaşları ve sisteme olan uyumuyla ilgili soruları da yanıtlayan Radamel Falcao, “Transfer döneminin sonunda yeni oyuncular katıldı aramıza. Hem takımın bana hem benim takıma alışmam açısından zamana ihtiyaç var. Ama daha iyi olacağız. Ben de her geçen gün fizik olarak kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu.