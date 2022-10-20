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Falcao: Beraberlik bir zafer

Eski takımı Atletico Madrid'e attığı golle Rayo Vallecano'ya 1 puanı getiren Radamel Falcao, maç boyunca golü bulmak adına gösterdikleri çabayı dikkate alınca beraberliğin bir zafer olduğunu belirtti.

20 Ekim 2022, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Falcao: Beraberlik bir zafer

Eski takımı Atletico Madrid'e attığı son dakika penaltı golüyle Rayo Vallecano'ya puan getiren Radamel Falcao, maçın ardından açıklamada bulundu. Kolombiyalı golcü maç sonu açıklamasında penaltı golünden önce maç boyunca gole hep yakın olduklarını söyleyerek, "Maç boyunca gol atmak için gösterdiğimiz çabayı düşününce bu 1 puan bize zafer gibi geliyor. Son dakikadaki penaltıya kadar golü bulmak için hiç pes etmedik, geriye düşsek de yılmadık ve istediğimizi aldık" açıklamasını yaptı.

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