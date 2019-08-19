Falcao 'Ben artık Galatasaraylıyım' diyerek maçta oynamadı!

Galatasaray'ın kesin anlaşma sağladığı Radamel Falcao’nun önceki gün Metz maçında oynamamasının sebebi ortaya çıktı. Monaco Kulübü, takımla birlikte Metz deplasmanına gitmesine rağmen son anda kadrodan çıkarılan Kolombiyalı yıldız için, “Sakatlığı var” açıklamasını yapmıştı. Ancak işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

5 MiLYON EURO’LUK TEMiNAT MEKTUBU ALDI

Radamel Falcao’nun, kendisini Metz karşısında ilk 11’de oynatmak isteyen kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Leonardo Jardim’e, “Ben artık Galatasaray’ın futbolcusuyum. Bu maçta oynayıp kendimi riske atmak istemiyorum” dediği, bunun üzerine tecrübeli oyuncunun kadrodan çıkarıldığı öğrenildi. Monaco’daki evini boşaltıp bir otele yerleşen ve Galatasaray’daki ilk sezonunun garanti ücreti olan 5 milyon Euro için teminat mektubu dahi alan Falcao’nun bugün ya da yarın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Türk Telekom Stadı’nda taraftara açık olarak düzenlenecek görkemli bir törenle sözleşme imzalayacak olan tecrübeli santrfor, teknik direktör Fatih Terim’in şans vermesi halinde 25 Ağustos Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında forma giyecek.

Kaynak: Hürriyet