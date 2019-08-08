Radamel Falcao ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Cim Bom, Monaco’nun forvet almasını bekliyor. Fransızlar kadrosuna yeni bir golcü katar katmaz, Falcao’nun gidişine izin verecek. Menacer Ahmet Bulut ile ortağı Jorge Mendes, Monaco ile görüşmeleri yürütürken, Kolombiyalı yıldız bonservis bedeli olmadan Aslan’a getirmeye çalışıyorlar. 33 yaşındaki Falcao da bir yandan kulüple temaslarını yürütürken, kendisine kolaylık sağlanmasını istiyor. Sosyal medyadan ise Galatasaraylı taraftarların yaptıkları paylaşımları beğenmeye devam ediyor.

‘Kalmasını isterim ama...‘

Falcao konusunda son olarak Monaco Teknik Direktör Jardim’in yaptığı açıklamalar, Sarı-Kırmızılı futbolseverleri bir hayli heyecanlandırdı. Falcao’nun takımda kalmasıyla ilgili çok umutlu konuşmayan Jardim, “Kendi düşüncesini bizimle paylaştı. Herkes onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Yüzde 200 profesyonel bir futbolcu ve son yıllarda en iyi golcümüz. Ben kalmasını isterim ama görüşmeler Falcao ile yönetim arasında gerçekleşiyor. Benim diyebileceğim bir şey yok. Konuyu yönetime bıraktım” ifadelerini kullandı.

Mimarla masaya oturdu!

Ünlü mimar Şafak Çak, Falcao transferinde adeta Galatasaray’ın elçiliğini yapıyor! İlk olarak Kolombiyalı forvetin eşi, Türk mimarı sosyal medyada takibe almış, bu durum ‘İstanbul’daki yeni evinin dizaynını yaptırıyor’ şeklinde yorumlanmıştı. Çak önceki gün de Instagram’dan Falcao ile birlikte fotoğrafını paylaşıp, “Yakında barbeküye bekliyorum” yazdı. Yıldız golcü bu mesajı beğeniye aldı. Şafak Çak sonrasında gönderdiği mesajda ise, “Dua edelim takımı acilen forvet bulsun, hepimiz mutlu olalım. İlk başlarda eşi gelmek istemiyordu, ikna eden benim” dedi.

Fransızlar yazdı: Ayrılacak

Fransız basını da Galatasaray’ın Falcao’yu transferini bitirmesine kesin gözle bakıyor. Onze Mondial dergisinde konuyla ilgili bir yazı yayınlanırken, “Falcao Monaco’da yıllık 9 milyon Euro kazanıyor. Sözleşmesinin son senesine girmeden takım değiştirecek gibi gözüküyor. Galatasaray ile görüşmeler devam ediyor ancak yakında sonuçlanır. Falcao yüzde 90 ayrılacak” denildi.

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