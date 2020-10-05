Falcao 30 bin kilometre yapacak

Radamel Falcao, Kasımpaşa maçının ardından soluğu Kolombiya Milli Takımı’nın kampında alacak. Ülkesinin Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika Kıtası’nın yolunu tutacak olan Falcao, İstanbul’a dönüşünü ile birlikte toplamda 30 bin kilometre yol yapmış olacak.

05 Ekim 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Falcao 30 bin kilometre yapacak

Galatasaray’ın yıldızlarından Radamel Falcao, Kasımpaşa maçının ardından soluğu Kolombiya Milli Takımı’nın kampında alacak. Ülkesinin Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika Kıtası’nın yolunu tutacak olan Falcao, 2019’dan sonra ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Ancak 34 yaşındaki oyuncu, bu süreçte İstanbul’a dönüşünde toplamda 30 bin kilometre yol yapmış olacak.

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