Falcao 30 bin kilometre yapacak

Galatasaray’ın yıldızlarından Radamel Falcao, Kasımpaşa maçının ardından soluğu Kolombiya Milli Takımı’nın kampında alacak. Ülkesinin Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçlar için Güney Amerika Kıtası’nın yolunu tutacak olan Falcao, 2019’dan sonra ilk kez milli formayı giymenin heyecanını yaşayacak. Ancak 34 yaşındaki oyuncu, bu süreçte İstanbul’a dönüşünde toplamda 30 bin kilometre yol yapmış olacak.