Faikcan Memiş milli sporcu olma ünvanı kazandı

Bayraklı Belediyesi Taekwondo takımının sporcusu Faikcan Memiş, Dünya Taekwondo Federasyonu Başkanlık Kupası Avrupa ayağında 65+ kiloda üçüncü oldu. Faikcan, aldığı derece ile milli sporcu olma ünvanı kazandı.

Bayraklı Belediyesi, 4. WT Başkanlık kupası Avrupa bölgesi yarışmasına (4th WT President's Cup - European Region) 6 sporcu ile katıldı. Bu yıl Antalya’nın ev sahipliğinde geçen şampiyonada 66 ülkeden 2 bin 94 sporcu yer aldı. Bayraklılı sporcular, 65 kg Faikcan Memiş, 45 kg Mehmet Kovanlık, 41 kg Eylül Yamaç, 37 kg Aşkın Çetin, 37 kg Buket Arslan ve 33 kg Elif Ece Burhan, antrenörleri Ali Demirci eşliğinde şampiyonada kıyasıya mücadele etti. + 65 kg’da Faikcan Memiş rakiplerini tek tek ekarte ederek yarı finale kadar yükseldi. Kilosunda 600 sporcunun yarıştığı Faikcan Avrupa üçüncüsü oldu. Faikcan bu derece ile de milli sporcu unvanını kazandı ve Avrupa Taekwondo yıldızlar şampiyonasında Türk milli takımı adına yarışmak için kota aldı. Başarılarıyla Bayraklı’nın gururu olan sporcu artık milli arma için ter dökecek.

Bayraklı’nın 2009 yılında ilçe olmasıyla birlikte spora ve sporcuya her zaman destek veren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Faikcan’ın milli takıma yükselmesi bizi çok mutlu etti. Daha önce de birçok şampiyonadan madalyayla döndü. O başta olmak üzere tüm sporcularımıza yatırımımız ve ilgimiz katlanarak sürüyor. Antrenör ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu gurur hepimizin” dedi.

İHA