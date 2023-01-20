Ziraat Türkiye kupası Son 16 mücadelesinde Fenerbahçe , sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor 'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fenerbahçe'ye turu getiren golleri Miha Zajc ve Enner Valencia atarken Çaykur Rizespor'un tek golünü Sinan Osmanoğlu attı. Arda Güler 65 dakika sahada kalarak performansıyla Fenerbahçe taraftarından alkış topladı.





SAHNE ARDA'NIN

Genç yıldız, beklendiği gibi Rizespor karşısında maça 11'de başladı. Arda Güler, tam anlamıyla resital sundu, Zajc'ın golünde muhteşem bir asist yaptı. Her duran topun başına geçen, atakları yönlendiren 17 yaşındaki oyuncu 65. dakikada alkışlarla kenara geldi.

78 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım’da UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11’de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11’de görev aldı.

SAĞ KANATTA OYNADI

Arda Güler, Gaziantep maçının son anlarında oyuna dahil olmuş, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 17 dakikada harika bir performans sergilemişti. Bu futbolu sonrası, genç yıldızın Rizespor karşısında 11'de olması bekleniyordu. Bu beklentiler boşa çıkmadı. Jorge Jesus, Arda'ya sağ kanatta görev verdi.

ADRESE TESLİM PAS!

17 yaşındaki oyuncu, yine tam bir resital sundu. Genç yetenek öyle etkili oynadı ki rakip teknik direktör Bülent Korkmaz, öğrencilerinden sürekli Arda Güler'e yakın markaj yapmalarını istedi. Ancak bu da Milli yıldızı durdurmadı. Arda, 12. dakikada sağ kanatta önce rakibini harika bir şekilde çalımladı, ardından ceza sahasına yayına, Miha Zajc'ın ayağına adrese teslim pas attı. Sloven oyuncunun golüyle birlikte Arda Güler'in hanesine asist yazıldı.

TARAFTAR ÇIKARILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Genç yıldız, her duran topun başına geçti, akan oyunda arkadaşlarına şık paslar attı, hücumun komutanı oldu. Jorge Jesus, etkili performansına rağmen öğrencisini 65. dakikada kenara aldı. Tribünlerden bu karar önce tepki sesleri yükseldi, ardından Arda Güler alkışlarla kenara geldi. 17 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de düzenli oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.









FAİK ÇETİNER: "TURU BIRAK, ARDA'YA BIRAK"

Gaziantep maçında oynayan takımdan sahada 3 kişi (Szalai, Samet ve Valencia) var. Arao-Crespo ikilisinin yerini İsmail ve Zajc almış. Tribünlerin dolma sebebi Arda Güler nihayet ilk 11’de. Maçın tartışmasız favorisi Fenerbahçe ilk 15 dakikada önde baskıyla rakibine nefes aldırmıyor. Bu bölümde Arda’nın nefis asistinde Zajc şık bir vuruşla topu ağlara yollayınca, "Bu maç çabuk biter" diyoruz. Çünkü rakibinin karşı kaleye gidecek hamlesi bile yok. Fenerbahçe işi makaraya vurunca, Rizespor ilk atağında kazandığı serbest vuruş sonrasında Sinan Osmanoğlu’nun kafa golüyle eşitliği sağlıyor. Szalai eski formundan uzak. Rakip stoper yanından yükselip kafayı vuruyor, o seyrediyor. Zajc orta alanda tek başına. Rossi ve King etkisiz, Valencia yalnız kalınca tüm gözler yine Arda Güler’e takılıyor.

Futbol memnun etmedi

Takımın kornerler dahil, bütün duran toplarını kullanan Arda Güler’i bundan sonra kulübeye mahkum etmek işin en yanlışı olur. Devre arası hamle yapmayı sevmeyen Jesus, kapanan rakibini aşamayınca son 25 dakika değişikliklere gitti. İlk bölümde çok aranan Ferdi’yi ve Emre Mor’u (ikinci golün asistini yaptı) sahaya sürüp, Lincoln ve Arda Güler’i (alkışlarla) dışarı aldı. Kapanmaktan hücumu düşünmeyen Rizespor teslim bayrağını son dakikalara girerken Valencia’nın golüyle çekti. Tur geldi ama oynanan futbol tribünleri memnun etmedi. Maçı seyredenler eminim ki 90 dakika sonunda yine de 'Turu bırak, Arda Güler’e bak' diyorlardır.

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