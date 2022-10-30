Faik Çetiner: ”Banko Fenerbahçe”

Süper Lig 'de son 3 maçını da kazanan ve Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüşe imzasını atan Fenerbahçe , deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Jorge Jesus'un ekibi, ligde ilk kez 4'te 4 yapıp, liderliğini korumayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde yazarımız Faik Çetiner Fenerbahçe'nin şansını ve maçla ilgili görüşlerini belirtti.

ZAJC VE EMRE MOR 11'DE

3-0'dan 3-3 berabere biten Rennes karşılaşmasında oyuna sonradan giren Miha Zajc ve Emre Mor'un ilk 11'de olacakları tahmin ediliyor. Frikikten ikinci golü atan Zajc ile beraberliği getiren son golü Fransız ekibinin ağlarına yollayan Emre'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Alioski de İstanbulspor karşısında formaya yakın isimler olarak gösteriliyor.









GÖZLER VALENCIA'DA

Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, İstanbulspor ile oynayacak Süper Lig karşılaşması öncesi ilk 11'de oynamanın hayalini kuruyor. Bu sezon sadece Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1 (d) sona eren Slovacko ve B Grubu'nda 2-1 (d) kazanılan AEK Larnaca karşılaşmalarında 11'de oynama şansı yakalayan Arda, henüz Süper Lig'de bu heyecanı yaşayamadı. Ligde şu ana kadar toplamda 4 mücadelede 33 dakika sahada kalan ve 6-0 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 2 gol birden atan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak 3-3 biten Kadıköy'deki Rennes maçında son 13 dakikada forma şansı bulmuştu.

Galatasaray -Fenerbahçe Derbi Tarihine Geçen Fotoğraflar

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ARDA GÜLER SİFTAH PEŞİNDE

Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler, İstanbulspor ile oynayacak Süper Lig karşılaşması öncesi ilk 11'de oynamanın hayalini kuruyor. Bu sezon sadece Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-1 (d) sona eren Slovacko ve B Grubu'nda 2-1 (d) kazanılan AEK Larnaca karşılaşmalarında 11'de oynama şansı yakalayan Arda, henüz Süper Lig'de bu heyecanı yaşayamadı. Ligde şu ana kadar toplamda 4 mücadelede 33 dakika sahada kalan ve 6-0 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 2 gol birden atan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak 3-3 biten Kadıköy'deki Rennes maçında son 13 dakikada forma şansı bulmuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların maç kadrosunda olmaları bekleniyor. Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.









FAİK ÇETİNER'İN YAZISI

Ligin yenisi, yeni teknik adamı Fatih Tekke ile Fenerbahçe karşısına çıkıyor. Yeni hocayla ilk maça çıkan takımların performansları hep farklı ve iyi olur. İşte Fenerbahçe’nin rakibi İstanbulspor’un durumu bu. Süper Lig'de bugüne kadar hep şaşırtıcı sonuçlar alan ev sahibinin Sarı-Lacivertli takım karşısında ortaya koyacağı görüntüyü merak edenler çoğunlukta. Rennes maçını kazanamamasına rağmen 0-3’den çeviren Fenerbahçe’nin keyfi ve morali yerinde. Jesus yapacağı beklenen rotasyonlar ile Rennes maçının yorgunluğunu asgariye indirir.

Kolay kolay sürpriz çıkmaz

Rennes maçı hariç bugüne kadar yan yana oynamayan Crespo- Zajc ikilisi bu defa ilk 11 başlarlar mı? Jesus yorulduğunu düşündüğü Crespo’yu belki dinlendirir. Ferdi ve Alioski büyük ihtimalle formayı kaparlar. Jesus’un ilk 11’de Arda Güler’e şans vermesi de sürpriz olmaz. Yine önde baskıyla maça başlayacak Fenerbahçe’nin ofsayt taktiğine bakalım Fatih Tekke ne gibi planlar yapacak? İki takımı teraziye çıkarsak, sonuç ”Banko Fenerbahçe” olur. Futbol sürprizler ve sonuç oyunu ama ben Fenerbahçe’nin ligin yenisine takılacağını düşünmüyorum. Banko Fenerbahçe demesem bile, bu 90 dakikadan kolay kolay sürpriz çıkmaz diyebilirim.