Fahriye Evcen, üç yıl önce hayatını birleştirdiği Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'i sosyal medya hesabından sildi.

Evcen'in bu hareketi görümcesiyle arasının bozuk olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Hem abisini hem Fahriye Evcen'i sildi

Fahriye Evcen'in bu hamlesi karşısında tepkisini gösteren Burçun Özçivit ise hem ağabeyini hem de Fahriye Evcen'i sosyal medya hesaplarından sildi.

Fahriye Evcen'in ipleri tamamen koparmasının sebebi ise heniz bilinmiyor.