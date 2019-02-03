Fahri Güler: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’u 73-69 mağlup eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’un antrenörü Fahri Güler, "Ciddi derecede stres ve baskı vardı. Oyuncularımız bunun üstesinden geldi ve ligde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güler, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncuların bir arada hareket ettiğini ve 17 asist yapıldığını belirten Güler, "İnanılmaz derecede mücadele ettiler. Son 3 dakika 7 sayı gerideyken, son 7 haftadır galibiyet alamayan bir takımın gösterdiği reaksiyon inanılmazdı. Oyuncular, bütün takdiri hak ediyor. Akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Ciddi derecede stres ve baskı vardı. Oyuncularımız bunun üzerinden geldi ve ligde kalma adına çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’un lige renk kattığını dile getiren Güler, rakiplerine başarılar diledi.