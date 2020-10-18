Fahrettin Sayhan: Bu takım genç bir takım, daha iyi olacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Karşılaşmaya kazanamayan bir takım olarak geldiklerini dile getiren Sayhan, kolay gol yemediklerini gösterdiklerini belirterek, "Bu takım genç bir takım, daha iyi olacak. İdmanlar ile geliştirebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



