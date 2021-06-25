Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim’de gerçekleştirilecek. Bu kararın açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tweet attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, "Türkiye Grand Prix’sinin yeniden Formula 1 yarış takviminde yer alması hepimizi mutlu etti. 1-3 Ekim’deki yarışları ülkemizin yüksek organizasyon kapasitesi ve sıcak misafirperverliğiyle en iyi şekilde düzenlemek için sabırsızlanıyoruz!" ifadelerini kullandı.







