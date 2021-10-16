FACEIT ile Gucci arasında ortaklık

Espor turnuva düzenleyici şirketlerinden FACEIT, lüks giyim markası Gucci ile partnerlik anlaşması imzaladı.

Açıklamaya göre bu partnerlik ile beraber iki marka espor oyuncularının kişisel gelişiminde ve topluluk gelişiminde çeşitli projelerde beraber çalışacaklar.

Gucci markası daha önce de Fnatic ve 100 Thieves takımlarıyla aksesuar ve giyim alanında çalışmalar yapmıştı.

Ayrıca, Gucci espora yatırım yapan ilk lüks giyim markası değil. Daha önce de Armani ve Louis Vuitton gibi lüks giyim markaları espor takımları ve espor turnuvalarına yatırım yapmıştı.