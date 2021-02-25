Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası kayıtları başladı

Üniversiteliler arasında gerçekleşecek SteelSeries sponsorluğundaki Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası’na 32 takım olmak üzere toplam 160 oyuncu katılacak. Her dakikası rekabet dolu turnuvada takımlar 5 kişiden oluşacak. Ödüllü espor turnuvasında karşılaşmalar bir gün eleme, bir gün yarı final ve bir gün final olmak üzere 3 günde gerçekleşecek. CS:GO oyun deneyimini turnuvaya taşımak isteyen üniversiteliler takımlarıyla birlikte 28 Şubat’a kadar turnuvaya kayıt yaptırabilecek.

Sadece üniversite öğrencilerinin kuracağı takımlar mücadelede yer alabilecek. Bilgilerini hatasız ve eksiksiz bir şekilde gönderen ilk 32 takım kayıt yaptırmış sayılacak. Takımlar, 28 Şubat Pazar günü GIT Esports sitesinde bulunan Turnuva Ağacı’ndan ve SteelSeries sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

Hız kesmeyen mücadelenin büyük finali 3 Mart’ta!

Turnuvada mücadele etmeye hak kazanan takımlar, 1 ila 3 Mart tarihleri arasında rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Faceit platformu üzerinden oynanacak oyunlarda takımlar, kademeli olarak 1 Mart tarihinde eleme karşılaşmaları yapacak. 2 Mart tarihinde yarı finalde rakiplerini geride bırakarak sona kalan iki takım ise 3 Mart finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk eleme maçlarında her takım tek maç üzerinden değerlendirilirken, yarı final maçlarına yükselen dört takım BO3 üzerinden belirlenecek. Son olarak 3 Mart’ta, SteelSeries sponsorluğundaki Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası şampiyonunun belli olacağı büyük gün, son ikiye kalan takım BO5 üzerinden birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Yarı final 2 Mart saat 18.00’de, final maçları ise 3 Mart saat 17.00’de CEL Twitch kanalı ve SteelSeries Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Turnuvada mücadele edecek üniversitelilerin motive kaynağı ise birbirinden değerli SteelSeries ödülleri olacak. Yarı finale yükselmeye hak kazanan dört takım ödül kazanmayı garantilerken, finalde mücadele edecek son iki takım ise birincilik ödülü için birbirlerine karşı mücadele edecek. Ödüller ise Arctis 7 Wireless Kulaklık, Apex 5 Klavye, Aerox 3 Mouse ve QcK Edge Large Mousepad olacak.

#Zaferİçin takımımla birlikte ben de bu mücadelenin bir parçası olmak istiyorum diyorsan hemen https://www.gaminginturkey.com/esports/steelseries-csgo-turnuvasi/ internet adresi üzerinden başvurunu yap ve mücadeledeki yerini al. Başvurudan sonra turnuvanın oynanacağı lobi bilgileri Collegiate Esports League Turkey Discord internet adresinden paylaşılacak.