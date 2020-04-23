Facebook mobilde karanlık modu

İlk olarak Facebook, Apple’ın iOS’taki karanlık tasarımına Messenger ve Instagram ile sunmaya başladı. Şimdi de Facebook uygulamasının tasarımı ortaya çıktı. Diğer uygulamalardan farklı olarak Facebook’un tasarımı arka planda siyah bir hal almıyor. Bunun yerine koyu gri renk tercih edilmiş.

Logo ve ikonlarda da arka plan ile bezer şekilde siyah renk tercih edilmemiş gibi görünüyor. Bu noktada Messenger ile Instagram tasarımlarından oldukça farklı bir görüntü sunacağını söylemek mümkün oluyor.

Bunların dışında en azından şu an için ortaya çıkan görsellerde dikkat çeken önemli farklılıklar bulunmuyor. Merak edilen bir diğer detay ise bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı. Ancak, ne yazık ki şu an için Facebook’un yeni karanlık mod tasarımının ne zaman iOS tarafında kullanıma sunacağı konusunda bir bilgi yok. Facebook karanlık mod çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü söylenebilir.

Bunların dışında Facebook’un web tarafındaki tasarımında da benzer bir çalışmanın olduğunu belirtmekte fayda var. Diğer uygulamalarına kıyasla Facebook uygulamasının yeni özelliği kullanıma sunmada geç kaldığı yönünde de eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Kaynak: ShiftDelete.net