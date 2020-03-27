Facebook çöktü mü? Facebook girişinde sorun mu yaşanıyor?

Facebook çöktü mü? sorusunun cevabına ulaşmak isteyen birçok internet kullanıcısı internette arama yapıyor.. Son birkaç dakikadır kullanıcılar ara ara kesilme ve erişim sorunu yaşıyor. Peki Facebook çöktü mü? Facebook neden çöktü? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Ayrıca yapılan asılsız paylaşımlar üzerine sosyal medyaya bir sınırlama getirilmiş olabilir. Fakat yetkililerden henüz bu konu hakkında net bir açıklama gelmiş değil.

Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden konuyla ilgili güncellemeyi paylaşıyor olacağız. Ancak bir süre sonra Facebook'un kendisine geldiği ve rahat giriş yapıldığı gözlendi.