Fabrika Voleybol Malatya’da çalışmalarına başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun hayata geçirdiği Fabrika Voleybol, Malatya’da kuruluş aşamasını gerçekleştirdikten sonra açılış töreniyle faaliyetine başladı. Malatya Merkez Spor Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen Fabrika Voleybol, faaliyetlerini Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait çok amaçlı spor salonunda devam edecek. Malatya’da Fabrika Voleybol’un açılış törenine katılarak, sporculara eğitim veren Türkiye Voleybol Federasyonu Fabrika Voleybol İş Geliştirme Öğretmeni Kaan Eren, Fabrika Voleybol’da Malatya okulunun yaklaşık bir yıl önce faaliyete geçtiğini anımsatarak, ilk antrenmanı gerçekleştirdiklerini anlattı. Güzel bir katılımla çalışmalara başladıklarını ifade eden Eren, “Fabrika Voleybol, 6-12 yaş arasındaki çocuklarımıza voleybol etiğimi vererek, voleybol branşını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Antrenmanlar yaş gruplarına göre ayrı olarak yapılıyor. Düzenli olarak 52 haftalık bir program uyguluyoruz. Çocukların fiziksel gelişimleri, hareket eğitimi, motor eğitimi, voleybol eğitim olarak eğitimlerimiz sürüyor” dedi.

Eren, Fabrika Voleybol’a ilişkin, “Fabrika Voleybol olarak Türkiye’de şuan 28 okulumuz var. Bunu 81 ilde açmayı hedefliyoruz. Türk voleyboluna katkı olarak; daha önce voleybola hiç başlamamış olan erkek ve kız çocuklarımızı voleybolun içerisine çekerek, lisanslı voleybolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Voleybol Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan ise “Türkiye Voleybol Federasyonu, çocuklarımızı küçük yaşta voleybola yönlendirmek, voleybolu sevdirmek, sporu sevdirmek adına bir çalışma başlattı. Bizde Malatya olarak bir talepte bulunduk. Böyle bir ihtiyacımız vardı ve altyapıda eksiklerimiz bulunuyordu. Türkiye Voleybol Federasyonumuza talepte bulunduk, Kaan hocamız buraya geldi ve güzel bir organizasyonla, katılımla Malatya’ya bu hizmeti sunduk. Meyvelerini de almaya başladık. Kayıtlarımızı aldıktan sonra her hafta cumartesi ve pazar günleri spor salonumuzda Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle antrenmanlarımızı devam edecek. Malatya’da görev yapacak arkadaşlarımız alanlarında oldukça tecrübeli” diye konuştu.

İHA