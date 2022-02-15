Altyapısından yetiştiği Independiente'den ayrılıp Brezilya ekiplerinden Internacional'e transfer olan Fabricio Bustos, eski kulübü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe 'nin de transfer gündeminde yer alan Arjantinli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Independiente'ye veda ederken, Sarı-Lacivertli ekipten aldığı teklifi de açıkladı.

Paylaşımında Independiente yönetimini adeta topa tutan Bustos, kulübün Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği için takımla olan sözleşmesini uzatmadığını dile getirdi.

Fabricio Bustos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamaları yaptı:

"Independiente taraftarına kararımı anlatmak ve kulüple olan sözleşmemi yenilememeye karar vermemin nedenlerini açıklamak istedim. Çok şey söylendi ve durum netleşene kadar sustum. Bir döngüyü tamamladığımı kalbimin derinliklerinden hissediyorum. 14 yıldır bu kulüpteydim. Hayatımın yarısından fazlası. Ona karşı eşsiz bir sevgim ve sonsuz saygım var."

"Hiçbir şey saklamadım"

"Ama bir döngünün ne zaman biteceğini bilmek gerekir. Beni profesyonel olarak yetiştiren kulüpte uzun yıllar geçirdim. Oynadığım her oyunda her şeyimi vermiş olarak ayrılıyorum. Hiçbir şey saklamadım."

"Yerine getirilmeyen vaatler"

"Öte yandan, yerine getirilmeyen vaatler, tamamen yönetimin sorumluluğu nedeniyle satışların düşmesi, soyunma odasında hiçbir işi olmayan insanlardan gelen tehditler, ödemelerde sistematik gecikmeler ve bana gelen tekliflerle ilgili yalanlar söylendi. Bu da benim hak ettiğim profesyonel ve ekonomik büyümeyi elde edemememe ve kulübün transferimden önemli bir gelir elde etmesine engel oldu."

Fenerbahçe'nin teklifi kırılma anı oldu

"Yönetime, son teklifi yani Eylül ayında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmeleri ve ödemesi imkansız bir meblağ istedikleri için sözleşmeyi yenilemeyeceğimi açıkça belirttim. Onlara transferimden para kazanmaları için son şans olduğunu söyledim, ama bu kapris bunların başarısız olmasına neden oldu."

"Inter benimle ilgileniyordu"

"Inter, Temmuz'da ücretsiz olarak takıma katılmam için benimle ilgileniyordu. Kulüpten ücretsiz bir şekilde ayrılmak istemediğim için Independiente'nin gelir elde edeceği bi anlaşmaya vardık. Ancak sadece 4 ayda yanlış yönetim nedeniyle 4 milyon dolardan fazla kaybettiler. Kulübü böyle yönetiyorlar."

"Geri geleceğim"

"Bugün burada geçirdiğim tüm günler için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Independiente forması çok büyük ve yönetimin kim olduğu önemli değil. Eğer bana ihtiyaç duyulursa, geri geleceğim. Herkesin gözünün içine bakabilirim. Bunu yapamadan ayrılacak olanlar var. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, bu 14 yılı paylaştığım tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum."



